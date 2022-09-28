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Политика
28 сентября 2022  09:59

Минобороны России показало кадры нанесения ударов по украинским позициям силами ВДВ

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины подразделениями российских Воздушно-десантных войск после обнаружения их беспилотником. 

В военном ведомстве отметили, что артиллерия ударила по позициям после получения точных координат целей. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров. 

Утверждается, что в результате атаки были уничтожены две единицы техники, в том числе одна реактивная система залпового огня «Град». На видео видны взрывы снарядов и показана сгоревшая РСЗО, но не сам момент ее поражения.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.

#спецоперация на Украине #Минобороны
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