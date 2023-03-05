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Минобороны России открыло горячую линию по вопросам спецоперации на Украине
Министерство обороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам специальной военной операции на Украине.
«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, в министерстве напомнили, что информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы — 122.
Горячая линия 122 была запущена 22 сентября прошлого года, на следующий день после объявления о проведении в стране частичной мобилизации.
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