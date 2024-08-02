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СВО 2 августа 2024 15:19

Минобороны России опубликовало ролик о многонациональной армии на СВО

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Минобороны России показало новый агитационный ролик, призывающий подписать контракт на военную службу. Видео размещено на странице ведомства во «Вконтакте».

В ролике показаны люди различных национальностей и вероисповеданий, которые молятся во время боя.

В финале видео перечисляются национальности – фрагмент начинается со слов «Мы татары, башкиры, чеченцы, чуваши…» и заканчивается «украинцы, русские. С нами бог!».

«Молитва – это не просто слова, это мощная сила. Будь с сильными, будь с нами, присоединяйся к СВОим», – говорится в комментарии к видео.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация #Минобороны
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