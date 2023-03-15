Минобороны России: На краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 235 бойцов

На краснолиманском направлении российские военные силы уничтожили более 235 бойцов ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка ДНР, а также Червоная Диброва и Невское ЛНР», – сказано в сообщении.

За сутки на этом направлении потери противника составили свыше 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходки «Акация» и «Гвоздика», а также американская артиллерийская система М777.