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Минобороны России: На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 275 бойцов
Российские силы уничтожили до 275 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
«В ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275 украинских военнослужащих», – сказано в сообщении.
Также противник потерял два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходку «Гвоздика» и американскую самоходку М109 Paladin.
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