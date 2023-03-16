Минобороны России: На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 275 бойцов

Российские силы уничтожили до 275 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

«В ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275 украинских военнослужащих», – сказано в сообщении.

Также противник потерял два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходку «Гвоздика» и американскую самоходку М109 Paladin.