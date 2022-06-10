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Официальная хроника
10 июня 2022  12:52

Минобороны России: На аэродроме Днепр ликвидирована авиатехника ВСУ

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Вооруженные силы России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Днепр и производственные мощности предприятия по восстановлению украинского вооружения и военной техники в районе Харькова, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом сообщил ТАСС.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины, – рассказал докладчик. – В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ».

Он также доложил об уничтожении двух пунктов управления, пяти огневых позиций украинской артиллериии, около 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять огневых позиций украинской артиллерии вблизи Бахмута, села Берестового в ДНР и поселка Лоскутовки в ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

 

#спецоперация на Украине
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