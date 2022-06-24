Минобороны России: Группировки войск «Центр» блокировали Лисичанск с юга

Соединения и воинские части группировки войск «Центр» Вооруженных сил России блокировали Лисичанск с юга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«Соединения и воинские части группировки войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Александра Лапина, прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — рассказал докладчик.

По его словам, за пять дней были освобождены 11 населенных пунктов. Южная группировка войск (командует генерал армии Сергей Суровикин) завершила разгром окруженной в горском котле группировки ВСУ, вместе с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики освободив Горское и Золотое.

24 февраля Президент РФ в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.