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Минобороны России: Экипажи Су-34 уничтожили ВСУ на авдеевском направлении
Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ уничтожили район укрепления и военнослужащих ВСУ на авдеевском направлении.
Как доложили в Минобороны России, факт уничтожения целей подтвердили в разведке. После чего экипажи вернулись на аэродром вылета.
Отмечается, что удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, которые были оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Такая особенность позволила нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
В ведомстве также добавили, что Су-34 стоят на вооружении ВКС РФ и ежедневно выполняют задачи по уничтожению военных объектов, опорных пунктов и скопления живой силы противника.
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