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СВО 8 марта 2024 10:57

Минобороны России: Экипажи Су-34 уничтожили ВСУ на авдеевском направлении

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Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ уничтожили район укрепления и военнослужащих ВСУ на авдеевском направлении.

Как доложили в Минобороны России, факт уничтожения целей подтвердили в разведке. После чего экипажи вернулись на аэродром вылета.

Отмечается, что удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, которые были оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Такая особенность позволила нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

В ведомстве также добавили, что Су-34 стоят на вооружении ВКС РФ и ежедневно выполняют задачи по уничтожению военных объектов, опорных пунктов и скопления живой силы противника.

#минобороны рф #Авдеевка #СВО
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