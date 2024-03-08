Минобороны России: Экипажи Су-34 уничтожили ВСУ на авдеевском направлении

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ уничтожили район укрепления и военнослужащих ВСУ на авдеевском направлении.

Как доложили в Минобороны России, факт уничтожения целей подтвердили в разведке. После чего экипажи вернулись на аэродром вылета.

Отмечается, что удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500, которые были оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Такая особенность позволила нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

В ведомстве также добавили, что Су-34 стоят на вооружении ВКС РФ и ежедневно выполняют задачи по уничтожению военных объектов, опорных пунктов и скопления живой силы противника.