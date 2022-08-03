Минобороны России: Более 80% вернувшихся из украинского плена военных подверглись побоям

Киевский режим не соблюдает нормы международного права по отношению к военнопленным, имеют место пытки, издевательства, избиение и неоказание медпомощи, внесудебные расстрелы и вымогательства у родственников пленных. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

«Широко известны распространенные в сети Интернет видеоролики о пытках и издевательствах, распространенные самими исполнителями чудовищных актов насилия над пленными военнослужащими ВС РФ, ДНР и ЛНР», — рассказал Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Он отметил, что было зафиксировано множество случаев избиений, намеренного причинения увечий, неоказания медицинской помощи российским военнослужащим и внесудебных расстрелов.

По словам Фомина, украинские нацисты оказывают психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих и широко практикуют вымогательство денег.

Опрос российских военных, вернувшихся из плена, показал, что 81% из них подверглись побоям и физическому насилию, 55% насильно привлекали к съемкам пропагандистских видео, 46% не получили медицинскую помощь, 79% не смогли связаться с родственниками.