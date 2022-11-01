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Политика
1 ноября 2022  14:08

Минобороны России: 87 тыс. мобилизованных направлены в зону спецоперации

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В зону спецоперации на Украине направлены 87 тыс. из 300 тыс. граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Видео доклада опубликовано в телеграм-канале Минобороны. 

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тыс. человек», — доложил министр на селекторном совещании. 

По его словам, на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Более 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе спецоперации, подготавливают мобилизованных. Основной упор сделан на полевую выучку, умение применять средства связи, навигации и разведки. 

В учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов БПЛА, радиоэлектронной борьбы, рассказал Шойгу.

#спецоперация на Украине
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