Минобороны России: 87 тыс. мобилизованных направлены в зону спецоперации

В зону спецоперации на Украине направлены 87 тыс. из 300 тыс. граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Видео доклада опубликовано в телеграм-канале Минобороны.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тыс. человек», — доложил министр на селекторном совещании.

По его словам, на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Более 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе спецоперации, подготавливают мобилизованных. Основной упор сделан на полевую выучку, умение применять средства связи, навигации и разведки.

В учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов БПЛА, радиоэлектронной борьбы, рассказал Шойгу.