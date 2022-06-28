Минобороны РФ заявило об уничтожении более 100 украинских военных в Харьковской области

Министерство обороны России заявило об уничтожении более ста украинских военных на территории Харьковской области.

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования „Азов“ в Харькове (против его бойцов в РФ заведены уголовные дела — прим. Т-и) и одного из батальонов 92-й <…> бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», — утверждают в российском военном ведомстве.

После начала объявленной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине многие страны НАТО и Евросоюза начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную и гуманитарную поддержку украинской стороне.