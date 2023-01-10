Минобороны РФ заявило о продолжении наступления на Донецком направлении

Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении, нанеся поражение подразделениям двум мотопехотным бригадам ВСУ, сообщили в Миноборонф РФ. В результате этого погибли до 50 украинских военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, танк и другая военная техника.

На Купянском направлении ВС РФ ликвидировали до 20 украинских военнослужащих, на Краснолиманском потери ВСУ составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. На Южно-Донецком направлении, по информации Минобороны РФ, в результате действий российских военных погибли 20 украинских военнослужащих, уничтожена военная техника, в том числе три пикапа.

Кроме того, за сутки истребительной авиацией ВКС России сбиты три украинских самолета Су-25 в ДНР, а также 10 вражеских беспилотников. В районах городов Артемовск и Дзержинск в ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также две американские артиллерийские системы М777.

Напомним, военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.