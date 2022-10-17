Минобороны РФ заявило об уничтожении 160 солдат ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за сутки уничтожили более 160 военнослужащих Вооруженных сил Украины, четыре боевых машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля под Харьковом на Купянском направлении. Это утверждается в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве также рассказали, что на Лисичанском направлении российские войска отбросили на исходные рубежи батальонную тактическую группу ВСУ при неудачной попытке их наступления в направлении села Стряповка. По данным Минобороны, украинские подразделения потеряли более 50 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении российским силам удалось пресечь попытку украинских подразделений прорвать оборону в районе Брусникинского в Херсонской области, добавили в Минобороны.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября.



При этом вскоре после начала спецоперации Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, основываясь только на сведениях из официальных российских источников.