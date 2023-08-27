Минобороны РФ заявило об ударе по аэродрому в Киевской области

Российские вооруженные силы сегодня ночью нанесли удар по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – указано в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6152 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11527 танков и других боевых бронированных машин, 1145 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6079 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12463 единицы специальной военной автомобильной техники.

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