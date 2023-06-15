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Минобороны РФ заявило об ударах по местам производства украинских БПЛА
Российские военные силы этой ночью нанесли ракетные удары по местам, где производятся украинские беспилотники. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в ежедневной сводке военного ведомства.
Утверждается, что все намеченные объекты были поражены и цели ударов полностью достигнуты. Кроме того, сообщается, что средствами противовоздушной обороны недалеко от города Краматорска был сбит украинский истребитель Су-27.
Помимо этого, согласно данным Минобороны, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов, запущенных из систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
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