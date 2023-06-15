news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 15 июня 2023 14:21

Минобороны РФ заявило об ударах по местам производства украинских БПЛА

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Российские военные силы этой ночью нанесли ракетные удары по местам, где производятся украинские беспилотники. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в ежедневной сводке военного ведомства.

Утверждается, что все намеченные объекты были поражены и цели ударов полностью достигнуты. Кроме того, сообщается, что средствами противовоздушной обороны недалеко от города Краматорска был сбит украинский истребитель Су-27.

Помимо этого, согласно данным Минобороны, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов, запущенных из систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

#спецоперация на Украине #Минобороны
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное