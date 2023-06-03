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Минобороны РФ заявило об ожесточенных боях в Марьинке и у Авдеевки
На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои российские войска ведут в центральной части Марьинки и в окрестностях Авдеевки. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.
В Марьинке действуют штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат», а у Авдеевки — подразделения 1-го армейского корпуса (до включения в состав российской армии именно они составляли Народную милицию Донецкой народной республики — прим. Т-и).
Утверждается, что российским силам за сутки удалось уничтожить на этом направлении более 220 украинских военных, один танк, одну боевую машину пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Минобороны также заявило, что около поселка Отрадное в Донбассе был уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
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