Минобороны РФ заявило об отражении украинских атак на николаево-криворожском направлении
Российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении. Об этом в сегодняшней сводке боевых действий сообщает Министерство обороны РФ.
По информации военного ведомства, три батальонные тактические группы, танковый батальон и батальон Национальной гвардии предприняли «попытки ведения наступательных действий» в направлении населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха. Эти усилия не увенчались успехом, заявили в российском Минобороны.
Согласно данным российской стороны, в результате «уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия». При этом общие потери противника за последние сутки на всех направлениях в Минобороны РФ оценили в более чем 830 человек убитыми.
Ранее сегодня стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. До этого он с июня возглавлял Южную группировку войск на Украине.