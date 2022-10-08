Минобороны РФ заявило об отражении украинских атак на николаево-криворожском направлении

Российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении. Об этом в сегодняшней сводке боевых действий сообщает Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, три батальонные тактические группы, танковый батальон и батальон Национальной гвардии предприняли «попытки ведения наступательных действий» в направлении населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха. Эти усилия не увенчались успехом, заявили в российском Минобороны.

Согласно данным российской стороны, в результате «уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия». При этом общие потери противника за последние сутки на всех направлениях в Минобороны РФ оценили в более чем 830 человек убитыми.

Ранее сегодня стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции. До этого он с июня возглавлял Южную группировку войск на Украине.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход, основываясь только на официальных российских источниках. О проведении в России частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября.