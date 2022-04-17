Минобороны РФ заявило об освобождении заложников из мечети в Мариуполе

Накануне, 16 апреля, российский спецназ освободил заложников, которых удерживали украинские националисты в турецкой мечети в Мариуполе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя по обращению президента Турецкой Республики Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети», - передает его слова ТАСС.

Конашенков утверждает, что российские военные уничтожили 29 боевиков, в том числе иностранных наемников. Мечеть была деблокирована, подчеркнул представитель военного ведомства.

«Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место», - заявил генерал.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Он указал, что целью операции является демилитаризация и денацификация страны.