Группировка войск «Север» в ходе наступательных действий в Курской области освободила населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина, Суджа. Отражена одна контратака противника.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – добавили в оборонном ведомстве.