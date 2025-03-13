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СВО 13 марта 2025 12:18

Минобороны РФ заявило об освобождении Суджи в Курской области

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Группировка войск «Север» в ходе наступательных действий в Курской области освободила населенные пункты Суджа, Меловой и Подол. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина, Суджа. Отражена одна контратака противника.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – добавили в оборонном ведомстве.

#спецоперация #СВО
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