Минобороны РФ заявило о развитии наступления войск на юге ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» развивают наступление на южнодонецком направлении, сообщает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, мотострелковые и танковые подразделения группировки «Восток» выравнивают линию фронта между Новоочеретоватым и Новоселкой.

Представитель оборонного ведомства отметил, что темп продвижения российских войск на данном участке фронта стабильно увеличивается. Основной задачей наступления является продвижение на север в направлении Днепроэнергии.