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Минобороны РФ заявило о поражении командных пунктов группы ВСУ «Донецк»
Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны России.
Утверждается, что при нанесении группового удара использовалось «высокоточное оружие морского и наземного базирования».
Относительно ситуации на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях в сегодняшней сводке сказано, что украинские силы на этих участках «продолжали безуспешные попытки наступательных действий».
О Запорожском направлении военное ведомство сообщает, что там российским войскам удалось отразить «атаку противника в районе населенного пункта Пятихатки». Ранее, 19 июня, украинская сторона заявила о взятии Пятихаток.
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