Минобороны РФ заявило о поражении командного пункта «Азова»* в Запорожье

Российские военные в прошедшие сутки поразили командный пункт националистического полка «Азов»*, заявили в Минобороны России. Располагался он, по данным военного ведомства, в районе Марьевки в Запорожской области.

Также в Запорожской области и ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 102-й бригады территориальной обороны, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Попов Яр в ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», добавил Конашенков.

Всего за сутки российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 207 районах, говорится в сегодняшней сводке военного ведомства.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.

*террористическая организация, запрещенная в России