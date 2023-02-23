Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации с вторжением в Приднестровье

В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, заявили сегодня утром в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, провокацию проведут подразделения Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением нацбатальона «Азов»*.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», – утверждается в сообщении Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем, и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.

Ранее новый молдавский премьер Дорин Речан заявил, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья», включая вывод российских миротворцев. В Кремле, комментируя его слова, призвали быть «весьма и весьма осторожным» в заявлениях по Приднестровью. То же время глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев назвал контрпродуктивной идею о выводе российских миротворцев, и заявил, что Приднестровье готово к диалогу с Молдавией на любом уровне.

Напомним, российские миротворцы вошли в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года Президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.

*террористическая организация, запрещена в РФ