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Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации с вторжением в Приднестровье
В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, заявили сегодня утром в Минобороны РФ. По информации военного ведомства, провокацию проведут подразделения Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением нацбатальона «Азов»*.
«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», – утверждается в сообщении Минобороны.
В ведомстве также подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем, и готовы к реагированию на любые изменения обстановки.
Ранее новый молдавский премьер Дорин Речан заявил, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья», включая вывод российских миротворцев. В Кремле, комментируя его слова, призвали быть «весьма и весьма осторожным» в заявлениях по Приднестровью. То же время глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев назвал контрпродуктивной идею о выводе российских миротворцев, и заявил, что Приднестровье готово к диалогу с Молдавией на любом уровне.
Напомним, российские миротворцы вошли в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года Президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.
*террористическая организация, запрещена в РФ
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