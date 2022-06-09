Минобороны РФ заявило о ликвидации учебного центра иностранных бойцов ВСУ в Житомире

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами уничтожили центр переподготовки иностранных бойцов украинской армии в Житомире. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ <...>», — поделился генерал своим видением ситуации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Почти сразу после этого Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении спецоперации использовать только данные из российских официальных источников. Затем был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.