Минобороны РФ заявило о ликвидации более 100 ракет РСЗО HIMARS в Днепропетровской области

Военно-космические силы России уничтожили более 100 американских ракет РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) ударом по складу боеприпасов в Днепропетровской области. Об этом сообщается в ежедневной новостной сводке Минобороны РФ.

«По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США», – рассказали в ведомстве.

Также российская авиация в результате ударов по двум пунктам временной дислокации бригад ВСУ уничтожила до 200 военных в Николаевке. Отмечается, что украинская сторона также потеряла более 20 единиц бронированной и специальной военной техники.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.