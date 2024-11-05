Минобороны РФ заявило, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Одной из главных задач, которые ставили перед собой вооруженные силы Украины (ВСУ) при вторжении на территорию Курской области, стал захват Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, Минобороны удалось ознакомиться с докладом службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который использовался при планировании боевых действий. Согласно этому документу, в случае аварии радиоактивному заражению подлежала бы только территория РФ.

«В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов. Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован», – сообщил Кириллов.

Представитель оборонного ведомства также отметил, что подобные попытки имели место в 2022 году, когда украинский спецназ пытался форсировать Каховское водохранилище с целью создания плацдарма для захвата Запорожской АЭС.