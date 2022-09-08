Минобороны РФ заявило, что Киев отказался от новых наступлений и назвало причину

Вооруженные силы Украины отказались от наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ. Это в военном ведомстве объяснили большими потерями в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении», – заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков. По его утверждению, из-за больших потерь в Никлаевской области украинские военные отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.

За сутки российские военные, по данным ведомства, уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской области, установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также сбили Су-25 воздушных сил Украины, 13 беспилотников и поразили другое вооружение.