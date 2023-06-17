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Политика 17 июня 2023 16:38

Минобороны РФ заявило об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ

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Российские военные ударили по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом военное ведомство сообщило в сегодняшней сводке, заявив, что цель удара достигнута.

По данным официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, удар нанесли накануне высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

«Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен», – сказал Конашенков, не пояснив, о каком именно объекте идет речь.

Также в Минобороны сообщили, что в минувшие сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, заявив, что все атаки российские военные отразили. ВСУ, по данным ведомства, понесли большие потери в живой силе и военной технике.

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