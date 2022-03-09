Минобороны РФ: За всю спецоперацию уничтожено более 2,7 тыс. военных объектов на Украине

Части Вооруженных сил России с начала спецоперации уничтожили 2 786 военных объектов на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 49 военных объектов», — доложил генерал-майор.

Из них два — это пункты управления, шесть — зенитно-ракетные комплексы, также были ликвидированы четыре склада боеприпасов и горючего, 37 точек сосредоточения вооружения и военной техники.

Из более 2,7 тыс. объектов, уничтоженных военными, — 953 танка и боевых бронемашин, 93 беспилотника, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 718 единиц военной спецтехники.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Президенту России Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля глава государства выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.