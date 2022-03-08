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Официальная хроника
8 марта 2022  12:16

Минобороны РФ: За сутки ВКС России уничтожили 158 объектов на территории Украины

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За минувшие сутки на территории Украины российские Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили 158 военных объектов. Об этом завил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков уточнил, что в воздухе сбиты три истребителя — два «МиГ-29» и один «Су-27». Кроме того, из строя выведены два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки «Бук М-1», уничтожено девять складов боеприпасов.

Представитель Минобороны также сообщил, что из строя был выведен аэродром ВВС Украины Озерное, расположенный в районе Житомира.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля текущего года заявил Президент РФ Владимир Путин.

#спецоперация на Украине
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