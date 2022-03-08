Минобороны РФ: За сутки ВКС России уничтожили 158 объектов на территории Украины

За минувшие сутки на территории Украины российские Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили 158 военных объектов. Об этом завил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков уточнил, что в воздухе сбиты три истребителя — два «МиГ-29» и один «Су-27». Кроме того, из строя выведены два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки «Бук М-1», уничтожено девять складов боеприпасов.

Представитель Минобороны также сообщил, что из строя был выведен аэродром ВВС Украины Озерное, расположенный в районе Житомира.

О начале специальной военной операции на Украине 24 февраля текущего года заявил Президент РФ Владимир Путин.