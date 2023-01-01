Минобороны РФ: За сутки системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников

За сутки были сбиты 15 украинских дронов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, опубликованной в телеграм-канале.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», – сказано в сообщении.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в районе Максимовки, Николаевки, Никольского, Металлиста, Зеленого Гая, Славного (ДНР), Площанки (ЛНР), Цаповки (Белгородская область), Очеретоватого (Запорожская), Очакова (Николаевская), Лимана Второго (Харьковская), а также Джанкоя (Республика Крым).