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Руc Тат
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Политика 6 марта 2023 14:18

Минобороны РФ: За сутки сбито два украинских самолета и один вертолет Ми-8

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Российские истребители уничтожили один украинский военный самолет у Трудооленовки Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.

Также в районе Новопавловки в Донецкой народной республики поражен украинский вертолет Ми-8, а в районе Красноармейска система ПВО сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

#спецоперация на Украине
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