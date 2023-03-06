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Минобороны РФ: За сутки сбито два украинских самолета и один вертолет Ми-8
Российские истребители уничтожили один украинский военный самолет у Трудооленовки Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.
Также в районе Новопавловки в Донецкой народной республики поражен украинский вертолет Ми-8, а в районе Красноармейска система ПВО сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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