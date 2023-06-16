Минобороны РФ: Выплаты за уничтожение военной техники ВСУ получили более 10 тыс. военных

С начала специальной военной операции за личное уничтожение или захват военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальные выплаты получили более 10 тыс. российских военных, сообщило Минобороны РФ. Размер поощрения варьируется от 50 до 300 тыс. рублей.

По 300 тыс. рублей в этом году выплатили за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет ВСУ за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет. По 100 тыс. рублей получили военные за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники.

За уничтожение боевых бронированных машин, самоходных артиллерийских установок и систем залпового огня выплачивают по 50 тыс. рублей. За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей.

Всего за пять месяцев этого года, по данным военного ведомства, уничтожено 4,4 тыс единиц украинской и западной военной техники. Награды за это получили 3193 российских военнослужащих. А в прошлом году за уничтожение 11586 единиц техники выплаты направили 7064 бойцам.

Решение о выплатах принимаются на основании приказов командиров воинских частей, и перечисляют на личные финансовые счета военных.

Напомним, накануне стало известно, что создатель группы «Земляне», продюсер Владимир Киселев учредил премию в миллион рублей за подбитые танки Leopard. В Кремле эту идею назвали «проявлением патриотизма».