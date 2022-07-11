Минобороны РФ: ВСУ удерживают людей в лицее Славянска, который планируют взорвать

В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит очередную «циничную» провокацию с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить российских военных. По данным ведомства, в Славянске на территории ДНР украинские военные удерживают граждан в здании профессионального аграрного лицея под предлогом обеспечения безопасности.

«При этом здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», – сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мизинцев также утверждает, что подобные операции запланированы и в других соцобъектах. По его словам, в техническом университете Харькова базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов «умышленно не проводилась». Похожие ситуации ведомство фиксирует в Николаеве, селах Пивничное и Широколановка.