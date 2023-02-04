Минобороны РФ: ВСУ были выбиты с западных окраин Двуречного в Харьковской области
Минобороны России доложило о ходе спецоперации на Украине. Ежедневная сводка опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.
«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области», – сказано в сообщении.
Отмечается, что армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах Крахмального и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.