Минобороны РФ: ВСУ были выбиты с западных окраин Двуречного в Харьковской области

Минобороны России доложило о ходе спецоперации на Украине. Ежедневная сводка опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области», – сказано в сообщении.

Отмечается, что армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах Крахмального и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.