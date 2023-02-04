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Политика
4 февраля 2023  17:16

Минобороны РФ: ВСУ были выбиты с западных окраин Двуречного в Харьковской области

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Минобороны России доложило о ходе спецоперации на Украине. Ежедневная сводка опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области», – сказано в сообщении. 

Отмечается, что армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах Крахмального и Берестового в Харьковской области. Потери противника составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
#спецоперация на Украине
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