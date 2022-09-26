Минобороны РФ: Ограничений на поездки во время частичной мобилизации нет

Министерство обороны России разъяснило ситуацию с введением ограничений на перемещение граждан в период частичной мобилизации.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале военного ведомства.

С 24 февраля этого года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Позднее, 21 сентября, российский лидер объявил о проведении в стране частичной мобилизации.