Минобороны РФ: В Харьковской области уничтожено скопление военной техники из США и Европы

Оперативно-тактическая и армейская авиация России в течение ночи поразила 18 украинских военных объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Среди них два пункта управления <...> в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области», — рассказал докладчик.

По его словам, в районе ж/д станции Богодухов (Харьковская область) ликвидировано крупное скопление военной техники, поступившей из Соединенных Штатов и европейских стран.

Также Конашенков сообщил, что в результате ударов уничтожены до 280 националистов, 48 единиц вооружения и военной техники выведены из строя.

ВКС России поразили пять районов сосредоточения военной техники и живой силы, склад боеприпасов в ДНР.

Российские средства ПВО ночью сбили 13 украинских беспилотников, над Изюмом были перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и три баллистические ракеты «Точка-У».

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.