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Политика
16 октября 2022  14:08

Минобороны РФ: В течение суток наносились удары по объектам военного управления Украины

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В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, заявили в Минобороны РФ.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщили сегодня в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и Киевской области. Позднее украинские СМИ написали, что в Киеве слышны взрывы, жителей города призвали оставаться в укрытиях.

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», напомнив о теракте на Крымском мосту, произошедшем 8 октября.

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