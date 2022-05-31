Минобороны РФ: В подвалах «Азовстали» обнаружен фургон с заминированными трупами

Российские военные в подвалах мариупольского завода «Азовсталь» нашли фургон с трупами украинских националистов, которые были заминированы. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сказал, что ведомство расценивает это как попытку провокации со стороны Киева.

«По результатам допросов пленных боевиков „Азова“ установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева, — рассказал Конашенков. — Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую „репутацию“ киевского режима и лично Зеленского».

По словам представителя Минобороны, у фургона не работала система охлаждения. Во время обследования саперы обнаружили четыре мины, которые в совокупности могли уничтожить все оставшиеся останки. Российская сторона намерена передать тела представителям Украины.

Конашенков рассказал, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Владимиру Зеленскому с просьбой забрать погибших для того, чтобы их семьи смогли провести похороны на подконтрольной киевскому режиму территории, но в ведомство никаких запросов не поступало.

В мае металлургический комбинат «Азовсталь» оказался окружен — подземные сооружения предприятия, где скрывались украинские военные и боевики националистического полка «Азов» (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль Вооруженных сил России.

Согласно данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен более 2,4 тыс. националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода, передает РИА Новости.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.