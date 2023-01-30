Минобороны РФ: В Лисичанске обнаружено масштабное захоронение биоматериалов

В начале этого года жители Лисичанска обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании «Фармбиотест», заявил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооруженных сил Игорь Кириллов. По его мнению, это говорит о том, что украинцы уничтожали улики «в крайней спешке».

«Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны. <…> Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке», – приводит его выступление на брифинге пресс-служба Минобороны.

По правилам, все материалы должны были быть кремированы и ликвидированы установленным порядком, отметил Кириллов. Он пояснил, что на базе «Фармбиотест» проводились клинические испытания препаратов, обладающих серьезными побочными эффектами: это лекарства от лейкемии, психических расстройств, неврологических болезней, эпилепсии и других опасных заболеваний.

В очередной раз также он заявил о возможной причастности США к возникновению COVID-19. Он отметил, «вызывает вопросы» высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции.