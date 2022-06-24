Минобороны РФ: В «Горском котле» заблокировано до двух тысяч украинских военных

В Луганской народной республике в районе населенных пунктов Горское и Золотое российские военные полностью заблокировали группировку украинских войск. В «Горском котле» под окружение попали порядка двух тысяч украинских военных, они десятками сдаются в плен, заявили в Минобороны РФ.

Четыре батальона окружены в «Горском котле», в том числе 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация — прим. Т-и), до 80 иностранных наемников, а также более 40 бронированных машин, 80 орудий и минометов, рассказал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Только за последние сутки в данном районе отказался от сопротивления и добровольно сдался в плен 41 военнослужащий. По словам пленных, окруженная украинская группировка истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%», — сказал Конашенков, добавив, что российские войска сжимают кольцо «Горского котла», за вчерашний день они взяли под контроль половину населенного пункта Золотое.

Кроме того, Конашенков сообщил, что за пять дней ВС РФ заняли населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.