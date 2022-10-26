Минобороны: В Днепропетровске уничтожено нефтехранилище с топливом для ВСУ

Российские военные силы уничтожили нефтехранилище вблизи города Днепропетровск, которое снабжало дизельным топливом группировки ВСУ в Донбассе. Об этом сказано в ежедневной новостной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве также рассказали, что российская авиация ударила по двум пунктам управления ВСУ в городе Артемовске Донецкой народной республики и в городе Константиновке в Запорожской области. Также был разорван узел связи украинских войск в Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений российских войск уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов, добавили в российском оборонном министерстве.

Там также сообщили о неудачных попытках наступления ВСУ на Купянском направлении. В результате российские войска огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем смогли отбросить противника на исходные позиции. Было уничтожено более 160 украинских боевиков, 5 танков, 9 боевых бронированных машин и 10 пикапов.

Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным с 24 февраля.