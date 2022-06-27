Минобороны РФ: Уничтожены цеха ракетостроительной корпорации «Артем» в Киеве

Накануне ВКС России уничтожили цеха украинской ракетостроительной корпорации «Артем» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку Минобороны РФ, распространенную сегодня.

«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар 4 высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации „Артем“ в Шевченковском районе города Киева, — сообщили в военном ведомстве. — На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня».

В Минобороны подчеркнули, что гражданская инфраструктура в городе в результате применения высокоточного оружия не пострадала.

Отмечается, что часть ракет комплексов С-300, которыми ВСУ пытались отразить российские ракеты, была сбита украинскими же комплексами «Бук». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом, рассказали в Минобороны РФ.

24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.