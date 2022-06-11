Минобороны РФ: Уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — рассказал докладчик.

Также он сообщил, что были уничтожены 9 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, 5 огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня у населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Лисичанск (ЛНР), а районе Миньковки (ДНР) выведен из строя зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.