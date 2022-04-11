Минобороны РФ: Уничтожен базовый лагерь «Правого сектора»* в Донецкой области

Российские войска уничтожили базовый лагерь «Правого сектора»* на территории ДНР, подконтрольной ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации „Правый сектор“*», — доложил генерал-майор.

По его словам, также был нанесен удар по командному пункту ВСУ в районе города Часов Яр. Согласно данным Минобороны РФ, за сутки авиация уничтожила 42 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта, 35 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

*Запрещенная в России экстремистская организация.