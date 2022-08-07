Минобороны РФ: Уничтожен арсенал с 45 тоннами боеприпасов, поставленных ВСУ странами НАТО

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили арсенал в Николаевской области с 45 тоннами боеприпасов, поставленных странами НАТО воинским формированиям киевского режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО», — доложил генерал-лейтенант.

Была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» у населенного пункта Часов Яр ДНР, пять складов боеприпасов, включая склад, оборудованный в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное ДНР.

Конашенков рассказал, что российская авиация, артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления ВСУ, а также живую силу и украинскую военную технику в 173 районах.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации киевского режима. Ранее Минобороны России опубликовало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях ВСУ в ходе спецоперации на изюмском направлении.