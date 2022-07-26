Минобороны РФ: Ударом по базе «Иностранного легиона» уничтожено более 40 наемников

Российские военные нанесли ракетный удар по базе «Иностранного легиона» у села Константиновка на территории ДНР. В результате уничтожено свыше 40 иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.

Большинство из погибших наемников – поляки, добавил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. Он также сообщил, что ударом Военно-космических сил РФ в районе города Николаев ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери личного состава и вооружения, по словам Конашенкова, превысили 70%.

Помимо этого, российские военные поразили восемь пунктов управления, в районе Соль ДНР, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области, сообщил Конашенков.

Напомним, на этой неделе на Украине погиб польский наемник Томаш Валентек, который раньше был бойцом ММА.

В июне Минобороны РФ опубликовало статистику с численностью иностранных наемников на Украине. По данным ведомства, среди европейских стран безусловным лидером по числу прибывших наемников является Польша – по данным на 17 июня, для участия в спецоперации прибыл 1831 польский наемник. Следом за Польшей по числу наемников идет Румыния, на третьем месте – Великобритания.