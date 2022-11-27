Минобороны РФ: У города Часов Яр в ДНР ликвидировано до 100 иностранных наемников

В ДНР, в районе населенного пункта Часов Яр, ВКС России ударами высокоточного оружия по пунктам временной дислокации боевиков «иностранного легиона» ликвидировали до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.

На купянском направлении предотвращена атака ВСУ в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. Потери противника — до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.

На красно-лиманском направлении в результате упреждающего огневого поражения в районах Стельмаховки и Площанки ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки. Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты у Площанки и Червонопоповки.

Огнем артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Противник потерял более 50 единиц живой силы убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 4 единицы специальной автотехники.

На донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 5 пикапов.

На южно-донецком направлении российские военные предотвратили попытки противника восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, 1 боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 МТ-ЛБ и 5 автомобилей.