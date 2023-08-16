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Руc Тат
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Политика 16 августа 2023 12:14

Минобороны РФ: США начали готовиться к новой пандемии

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В США приступили к подготовке к новой пандемии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на брифигне. По его словам, сейчас в американских лабораториях ищут новые мутации вирусов, как уже было в 2019 году.

«Не исключаем применение Соединенными Штатами, так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера», – утверждает Кириллов.

По его данным, Вашингтон создает «новую государственную структуру», которая будет отвечать за борьбу с «биологическими вызовами», в том числе патогенами, которые могут привести к глобальной ЧС.

Напомним, 5 мая ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, которая продлилась три года – с 2020 года. В мире за это время умерли 20 млн человек.

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