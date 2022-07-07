Минобороны РФ: США и Украина планировали изучать вирус Эбола в Одессе

В ходе спецоперации на Украине обнаружены документы о планах США и Украины изучать особо опасные патогены, в том числе вирус Эбола, в институте в Одессе, заявили в Минобороны РФ.

В качестве доказательства начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов продемонстрировал на брифинге документы, которые по его слвоам, являются запросом о финансировании американской стороной мероприятий по диагностике особо опасных патогенов на Украине, включая вирус Эбола.

«Подобные запросы являются частью стратегии США по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами на территорию третьих стран», – утверждает Кириллов, слова которого приводит официальный телеграмм-канал оборонного ведомства. Исследования, по данным МО РФ, планировалось провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе.

«С учетом того, что болезнь не является эндемичной и, более того, ни разу не была зафиксирована на территории Украины, возникает закономерный вопрос о необходимости подобных исследований и истинных целях их проведения», – сказал представитель ведомства.

Он также добавил, что судя по состоянию добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, на них проводили эксперименты по переносимости опасных инфекций. Так, 33% служащих ВСУ переболели или больны гепатитом «А», более 4% – лихорадкой с почечным синдромом, 20% – лихорадкой Западной Нила, заявил Кириллов. По его словам, эти показатели сильно превышают среднестатистические.

Ранее МО РФ обвинило США в создании сети биолабораторий по всему миру, в том числе на территории Украины.